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Хендрикс не сможет защитить титул чемпионки Европы из-за травмы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы в Таллине из-за травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсменка получила повреждение лодыжки на тренировке в декабре и не успевает восстановиться к турниру, который пройдет с 28 января по 2 февраля.

«После дополнительного обследования выяснилось, что ее лодыжка еще слишком нестабильна, чтобы давать ей полную нагрузку и участвовать в соревнованиях. Дискомфорт сохранялся и причинял Луне постоянную давящую боль. МРТ, проведенная в прошлую пятницу, показала наличие жидкости и кисты», — приводит слова представителя команды Хендрикс Sporza.

Бельгийка является действующей чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро и бронзу турнира. На чемпионатах мира Хендрикс занимала второе и третье места.