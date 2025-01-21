Хендрикс не сможет защитить титул чемпионки Европы из-за травмы

Спортсменка получила повреждение лодыжки на тренировке в декабре и не успевает восстановиться к турниру, который пройдет с 28 января по 2 февраля.
«После дополнительного обследования выяснилось, что ее лодыжка еще слишком нестабильна, чтобы давать ей полную нагрузку и участвовать в соревнованиях. Дискомфорт сохранялся и причинял Луне постоянную давящую боль. МРТ, проведенная в прошлую пятницу, показала наличие жидкости и кисты», — приводит слова представителя команды Хендрикс Sporza.
Бельгийка является действующей чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро и бронзу турнира. На чемпионатах мира Хендрикс занимала второе и третье места.