Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры — тодесы, пары — танцевальные поддержки

Больше всего очков в этом челлендже набрала команда «Тихоокеанские сивучи» (капитан — Александр Галлямов).
«Лига чемпионов» по фигурному катанию.
2-й челлендж.
Самый интересный каскад.
1. Даниил Самсонов и Аделия Петросян («Сивучи») — 37,05 (6 очков).
2. Марк Кондратюк и Алина Горбачева («Нерпы») — 35,44 (5).
3. Владислав Дикиджи и Софья Муравьева («Леопарды») — 34,77 (4).
4. Егор Рухин и Людмила Фурсова («Манулы») — 30,79 (3).
5. Макар Игнатов и Анна Фролова («Аргали») — 30,78 (2).
6. Евгений Семененко и Вероника Яметова («Тигры») — 28,99 (1).
Танцевальный тодес.
1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов («Сивучи») — 1,5 оборота (6).
2. Софья Шевченко — Андрей Ежлов («Леопарды») — 1 (5).
3. Александра Прокопец — Александр Васькович («Манулы») — 0,5 (4).
4−6. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов ("Тигры) — 0 (2).
4−6. Анна Коломенская — Артем Фролов («Аргали») — 0 (2).
4−6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин («Нерпы») — 0 (2).
Танцевальные поддержки.
1−2. Ясмина Кадырова — Илья Миронов («Леопарды») — 5,5.
1−2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев («Аргали») — 5,5.
3. Алиса Блинникова — Алексей Карпов («Нерпы») — 4.
4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов («Сивучи») — 3.
5−6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский («Манулы») — 1,5.
5−6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко («Тигры») — 1,5.
Итого.
1. «Сивучи» — 15 (24 очка в общий зачет).
2. «Леопарды» — 14,5 (20).
3. «Нерпы» — 11 (16).
4. «Аргали» — 9,5 (12).
5. «Манулы» — 8,5 (8).
6. «Тигры» — 4,5 (4).