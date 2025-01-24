Федерация изменила регламент финала Гран-при России за 3 недели до старта. Мозалев, Ветлугин и Даниелян не проходят на турнир

Самые большие изменения в составе случились у мужчин. Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, ранее отобравшиеся по итогам серии Гран-при, не проходят в финал по новым правилам. Их в топ-12 рейтинга заменили Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.