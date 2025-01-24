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Федерация изменила регламент финала Гран-при России за 3 недели до старта. Мозалев, Ветлугин и Даниелян не проходят на турнир

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.
Источник: Спортс"

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, причем с коэффициентом 1,5.

«К соревнования Кубок России — Ростелеком Гран При России (финал) допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы баллов Рейтинга, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях “Ростелеком Гран При России” и Ростелеком-чемпионате России», — говорится в обновленном регламенте.

Обновление появилось на сайте ФФККР 22 января 2025 года, то есть после окончания всех отборочных этапов.

Самые большие изменения в составе случились у мужчин. Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, ранее отобравшиеся по итогам серии Гран-при, не проходят в финал по новым правилам. Их в топ-12 рейтинга заменили Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.