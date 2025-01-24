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Рудковская об исследовании про рекламные доходы фигуристок: «Цифры завышены минимум в два раза. Таких сумм просто не существует»

В исследовании «Р-Спорт» говорится, что ожидаемая стоимость рекламной интеграции у Александры Игнатовой (Трусовой) оценивается примерно в два миллиона рублей. Алина Загитова, Камила Валиева и Евгения Медведева получают до миллиона рублей за рекламный пост, Анна Щербакова — до 800 тысяч.

Источник: Спортс"

"Цифры, которые были представлены в исследовании, завышены минимум в два раза у всех девочек. Нижняя граница действительно была представлена верно, но что касается верхней, то таких сумм просто не существует. Я не знаю, откуда взяты эти цифры, возможно, это какие-то индивидуальные проекты, но есть рынок и он диктует свои цены.

Могу сказать, что из всех видов спорта эти девочки-фигуристки — действительно самые востребованные в рекламе после их выступления на Олимпийских играх", — сказала Яна Рудковская.

Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева — от 450 тысяч до миллиона (Р-Спорт).