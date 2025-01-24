Губерниев о рекламных заработках фигуристок: «Трусова попадает в аудиторию, а условная Загитова попадает меньше. Спрос рождает предложение»

"Трусова — звезда, она молодец. К тому же, хорошая работа ее менеджера, как вариант. Я не знаю, как формируется цена, но если в рыночных условиях рекламодатели с ней сотрудничают за такую сумму, то можно за нее порадоваться.
Саша хорошо работает, у нее отличное взаимодействие, она попадает в аудиторию, а условная Загитова, например, попадает меньше. А что, все должны получать одинаково? Это как у ведущих: у меня одна цена, у Светлакова другая, у Урганта третья. У футболистов трансферная стоимость разная. Спрос рождает предложение, у нас капитализм. Опять же, здесь за Сашу могу только порадоваться", — сказал Губерниев.
Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева — от 450 тысяч до миллиона (Р-Спорт).