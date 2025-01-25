Щербакова, Медведева, Туктамышева, Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов выступят в шоу «Рапсодия льда 2»

На лед выйдут Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Анна Фролова, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Николай Колесников.
«У нас абсолютно эксклюзивная программа. 22 новых композиции, специально написанных Игорем Крутым: вечером 8 марта гости “ЦСКА Арены” станут их первыми слушателями! Уникальность программы еще и в том, что мы увидим наших любимых артистов и фигуристов в новых образах, и поэтому — с новым настроением.
Свою задачу как режиссера я вижу в том, чтобы каждая музыкальная композиция оживала в рисунках образов наших фигуристов: это относится и к сольным, и к массовым номерам в различных жанрах. А говорить мы хотим и будем о любви: о любви вне возраста и настроения, ибо любовь — это музыка, любовь — это полет… У Игоря Яковлевича есть одна из композиций — «Сон, увиденный во сне» — и для себя я определил ее как точку опоры в работе над нашей программой", — рассказал Авербух.