Щербакова, Медведева, Туктамышева, Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов выступят в шоу «Рапсодия льда 2»

Свою задачу как режиссера я вижу в том, чтобы каждая музыкальная композиция оживала в рисунках образов наших фигуристов: это относится и к сольным, и к массовым номерам в различных жанрах. А говорить мы хотим и будем о любви: о любви вне возраста и настроения, ибо любовь — это музыка, любовь — это полет… У Игоря Яковлевича есть одна из композиций — «Сон, увиденный во сне» — и для себя я определил ее как точку опоры в работе над нашей программой", — рассказал Авербух.