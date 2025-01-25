ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы — 2022

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не связывался с российской фигуристкой Анной Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Об этом Щербакова сообщила журналистам.
На вопрос журналистов спортсменка отрицательно помотала головой.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы 2022 года. Таким образом, золотую медаль европейского первенства получит Щербакова, серебро отойдет россиянке Александрой Игнатовой (до замужества — Трусовой), бронза — бельгийке Луне Хендрикс.
Щербаковой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года и чемпионкой мира 2021 года. В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотые награды командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.