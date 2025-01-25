ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы — 2022

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы 2022 года. Таким образом, золотую медаль европейского первенства получит Щербакова, серебро отойдет россиянке Александрой Игнатовой (до замужества — Трусовой), бронза — бельгийке Луне Хендрикс.