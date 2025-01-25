Щербакова считает четверной аксель Дикиджи большим событием для российского спорта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Исполнение фигуристом Владиславом Дикиджи четверного акселя является большим событием для российского спорта. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
Дикиджи исполнил четверной аксель вне конкурса на чемпионате России по прыжкам.
«Турнир действительный очень крутой, буду очень рада, если он будет масштабироваться. Это очень яркие эмоции, можно посмотреть больше прыжковых возможностей, которые они не всегда могут показать на соревнованиях. Это [исполнение Дикиджи четверного акселя] большое событие для российского спорта, впервые выполнен прыжок на соревнованиях, хоть и не в зачет. Тем не менее это большой шаг», — сказала Щербакова.
Дикиджи 20 лет. Он является чемпионом России 2025 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при России, в финале он показал третий результат.