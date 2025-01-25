Щербакова считает четверной аксель Дикиджи большим событием для российского спорта

«Турнир действительный очень крутой, буду очень рада, если он будет масштабироваться. Это очень яркие эмоции, можно посмотреть больше прыжковых возможностей, которые они не всегда могут показать на соревнованиях. Это [исполнение Дикиджи четверного акселя] большое событие для российского спорта, впервые выполнен прыжок на соревнованиях, хоть и не в зачет. Тем не менее это большой шаг», — сказала Щербакова.