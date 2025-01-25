Фигуристка Щербакова будет комментировать финал Гран-при России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова будет комментировать финал Гран-при России. Об этом она рассказала журналистам.
Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.
«На финале Гран-при буду комментировать. Мне очень нравится, было неожиданно, что меня так захватит эта профессия. Стараюсь развиваться в этой сфере, мне это очень интересно», — сказала Щербакова.
Весной Щербакова перенесла три операции. «Конечно, очень соскучилась по зрителем. Ближайшее шоу будет 8 марта — шоу Ильи Авербуха. Восстанавливаюсь потихоньку, надеюсь, что буду чаще радовать своими выступлениями, будет новый номер на шоу», — отметила фигуристка.
Щербаковой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотую награду командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.