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Фигуристка Щербакова будет комментировать финал Гран-при России

Соревнования пройдут 13—16 февраля в Красноярске.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова будет комментировать финал Гран-при России. Об этом она рассказала журналистам.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

«На финале Гран-при буду комментировать. Мне очень нравится, было неожиданно, что меня так захватит эта профессия. Стараюсь развиваться в этой сфере, мне это очень интересно», — сказала Щербакова.

Весной Щербакова перенесла три операции. «Конечно, очень соскучилась по зрителем. Ближайшее шоу будет 8 марта — шоу Ильи Авербуха. Восстанавливаюсь потихоньку, надеюсь, что буду чаще радовать своими выступлениями, будет новый номер на шоу», — отметила фигуристка.

Щербаковой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотую награду командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.