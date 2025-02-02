Чемпионат Санкт-Петербурга. Угожаев, Гуменник, Ветлугин, Даниелян, Строганов, Зонов представят произвольные программы

Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 15:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Студия-38».
Первая разминка.
1. Мирон Тимофеев.
2. Семен Соловьев.
3. Михаил Полянский.
4. Максим Каленчук.
5. Данил Федосимов.
6. Михаил Терновский.
Вторая разминка.
7. Федор Зонов.
8. Артур Даниелян.
9. Илья Строганов.
10. Петр Гуменник.
11. Матвей Ветлугин.
12. Николай Угожаев.
После короткой программы.
1. Николай Угожаев — 106,67.
2. Матвей Ветлугин — 103,27.
3. Петр Гуменник — 95,46.
4. Илья Строганов — 81,83.
5. Артур Даниелян — 81,35.
6. Федор Зонов — 80,51.
7. Михаил Терновский — 78,54.
8. Данил Федосимов — 74,06.
9. Максим Каленчук — 72,02.
10. Михаил Полянский — 71,09.
11. Семен Соловьев — 67,22.
12. Мирон Тимофеев — 61,35.