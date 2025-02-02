Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами

Таллин, Эстония.
Показательные выступления.
Начало — 17:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первое отделение.
1. Групповой номер местных фигуристов.
2. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
3. Арлет Леванди (Эстония).
4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
5. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
6. Анна Пеццетта (Италия).
7. Александр Селевко (Эстония).
8. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
9. Кимми Репонд (Швейцария).
10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
11. Ника Эгадзе (Грузия).
Второе отделение.
12. Николай Мемола (Италия).
13. Нина Пинзарроне (Бельгия).
14. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
15. Михаил Селевко (Эстония).
16. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
17. Анастасия Губанова (Грузия).
18. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
19. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
20. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
21. Лукас Бричги (Швейцария).
22. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
23. Нина Петрыкина (Эстония).