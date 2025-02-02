Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025.

Таллин, Эстония.

Показательные выступления.

Начало — 17:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первое отделение.

1. Групповой номер местных фигуристов.

2. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

3. Арлет Леванди (Эстония).

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

5. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

6. Анна Пеццетта (Италия).

7. Александр Селевко (Эстония).

8. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

9. Кимми Репонд (Швейцария).

10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

11. Ника Эгадзе (Грузия).

Второе отделение.

12. Николай Мемола (Италия).

13. Нина Пинзарроне (Бельгия).

14. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

15. Михаил Селевко (Эстония).

16. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

17. Анастасия Губанова (Грузия).

18. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

19. Адам Сяо Хим Фа (Франция).

20. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

21. Лукас Бричги (Швейцария).

22. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

23. Нина Петрыкина (Эстония).