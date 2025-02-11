«Медведева для меня более жесткая спортсменка, а Загитова несет за собой что-то прекрасное». Экс-солистка группы SEREBRO о фигурном катании

— Да, мы знакомы. Она амбициозная девушка, которая ищет себя после спорта.
— Следили за ее карьерой в фигурном катании ранее?
— Я очень люблю фигурное катание и в целом я в повестке. Не могу сказать, что знаю весь ее бэкграунд, но в целом с достижениями Медведевой знакома, конечно.
— За кого болели в финале Олимпиады-2018 — за Евгению или Алину Загитову?
— Сложный вопрос, но за Загитову.
— Почему?
— Алина мне больше импонировали энергетически, как она подает себя. Женя для меня более жесткая спортсменка, а Загитова как будто бы несет за собой что-то прекрасное.
— А с Алиной лично знакомы?
— Да. Она классная, симпатичная, очень мне нравится. Считаю, что в российском спорте очень много невероятно красивых женщин. Удивительно, как они умеют быть еще и женственными, — сказала бывшая участница музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина.