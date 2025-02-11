«Админам — сил и удачи». Загитова репостнула сообщение о взломе фан-группы

Конечно, все это очень обидно и досадно, ведь мы вложили в группу очень много времени, сил, труда и любви, но мы, как и наша Алина, никогда не сдаемся. Мы не можем оставить любимую фигуристку без поддержки и выражения нашей любви, поэтому готовы начинать все с нуля.