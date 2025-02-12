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Фигуристка Горбачева выступит в финале Гран-при России, залечив травму

Спортсменка получила повреждение после неудачного падения.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Алина Горбачева выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, несмотря на перенесенную травму. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

9 февраля фигуристка сообщила, что травмировала пах после неудачного падения.

«Большое спасибо врачам, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы я смогла поехать на старт! До встречи в Красноярске», — написала Горбачева.

Горбачевой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата России. Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.