Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы с Алиной ведем работу по поиску спонсоров. Если получим финансирование, сможем завершить строительство за сезон»

А у нас проект уникальный: он предполагает нестандартный фасад, этажность, дополнительные залы. Все это повышает стоимость по сравнению с базовыми решениями. Если мы все согласуем и получим необходимое финансирование, то сможем завершить строительство за один сезон. По сути, за год. Так что, если все сложится, каток может открыться уже к концу 2025 года", — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.