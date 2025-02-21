Министр спорта Татарстана о привлечении тренеров в школу Загитовой: «Рассматриваем вариант вахтового метода. Но параллельно нужно растить своих специалистов»

"Конечно, [привлечение тренеров в казанскую школу] это серьезный вызов. Уровень зарплат в Москве выше, и тренеры там работают в других условиях. Но без привлечения специалистов нам не обойтись. Это совместный проект, Алина занимается этой частью с помощью своей команды.