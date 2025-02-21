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Министр спорта Татарстана о привлечении тренеров в школу Загитовой: «Рассматриваем вариант вахтового метода. Но параллельно нужно растить своих специалистов»

Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется построить в Казани.
Источник: Спортс"

"Конечно, [привлечение тренеров в казанскую школу] это серьезный вызов. Уровень зарплат в Москве выше, и тренеры там работают в других условиях. Но без привлечения специалистов нам не обойтись. Это совместный проект, Алина занимается этой частью с помощью своей команды.

Мы рассматриваем вариант вахтового метода, чтобы приглашать нескольких опытных тренеров для работы здесь. Они могли бы давать мастер-классы, закладывать основы и делиться опытом. Но параллельно нам нужно растить своих специалистов. Без этого устойчивого развития не будет", — сказал Владимир Леонов.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.