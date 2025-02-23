Загитова о том, чем пожертвовала ради карьеры: «Друзьями и едой. Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моем случае»

Но в любом случае в каждом деле нужно чем-то жертвовать, если хочешь чего-то достичь. Это уже потом у меня будет и еда, я сейчас могу и фастфуда наесться, и мороженого на ночь. Конечно, потом приходится бегать, но это мне уже не запрещается, и друзья у меня появились.