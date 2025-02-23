Загитова о роли ведущей «Ледникового периода»: «Не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная»

У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться. И вот представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади, и они там откусят все, что надо. Естественно, я разговаривала с позицией ребёнка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей.