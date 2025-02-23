Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: «Для меня, конечно, было сразу очевидно, что Загитова не вернется»

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана в эфире Первого канала сообщила, что берет паузу в спорте. На соревнования она так и не вернулась, а в феврале 2025-го в интервью «Советскому спорту» заявила, что закончила карьеру в 2019-м.

Источник: Спортс"

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана в эфире Первого канала сообщила, что берет паузу в спорте. На соревнования она так и не вернулась, а в феврале 2025-го в интервью «Советскому спорту» заявила, что закончила карьеру в 2019-м.

«Для меня, конечно, было сразу очевидно, что она не вернется. “Почему многие спортсмены объявляют о завершении карьеры спустя несколько лет? Фигуристы берут время на раздумье, будут ли они кататься дальше или нет.

Могут ли они вкалывать как раньше или будут выступать в разных шоу и обеспечивать себя и свою семью", — сказала Тарасова.