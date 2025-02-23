Дмитрий Губерниев: «У нас спортсмены не торопятся объявлять о завершении карьеры, чтобы им платили деньги. Я не про Загитову, а в целом про ситуацию»

Но у нас спортсмены вообще не торопятся объявлять о завершении карьеры ровным счетом для того, чтобы им платили деньги. Поэтому это такое лукавство определенное. Я сейчас не про Загитову, а в целом про ситуацию", — сказал спортивный комментатор Губерниев.