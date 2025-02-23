Алина Загитова: «7 лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала в Пхенчхане. Горжусь, что смогла стать частью истории российского спорта и вдохновлять многих на новые свершения»

Хочу поблагодарить свою семью — моих родителей, которые всегда были рядом, поддерживали меня в трудные моменты и верили в меня даже тогда, когда мне самой было сложно поверить в себя. Спасибо вам за вашу любовь, терпение и заботу. Вы — моя главная сила и вдохновение.