Бестемьянова считает, что уровень российского фигурного катания вырос

«Фигуристы в прекрасной форме, ставят нескучные программы, изучают новые элементы. Считаю, что фигурное катание на подъеме у нас сейчас в стране. Конечно, это поможет им, когда вернемся на международную арену, но все равно будет очень трудно. Но сделано максимум для того, чтобы преодолеть этот период. Могу пожелать скорейшего возвращения на международную арену».