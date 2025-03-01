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Бестемьянова считает, что уровень российского фигурного катания вырос

По мнению олимпийской чемпионки, российские фигуристы находятся в прекрасной форме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нынешнее российское фигурное катание находится на подъеме. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Три года назад Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.

«Фигуристы в прекрасной форме, ставят нескучные программы, изучают новые элементы. Считаю, что фигурное катание на подъеме у нас сейчас в стране. Конечно, это поможет им, когда вернемся на международную арену, но все равно будет очень трудно. Но сделано максимум для того, чтобы преодолеть этот период. Могу пожелать скорейшего возвращения на международную арену».