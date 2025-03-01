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Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на озере Байкал

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в субботу выступали на турнире фигуристов на озере Байкал.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов порезал указательный палец левой руки во время выступления на озере Байкал. Об этом ТАСС сообщил источник.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной в субботу выступал на турнире фигуристов на озере Байкал.

«Саша повредил указательный палец, порезался коньком», — сказал собеседник агентства.

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире), трехкратными чемпионами России.