Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на озере Байкал

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов порезал указательный палец левой руки во время выступления на озере Байкал. Об этом ТАСС сообщил источник.
Галлямов в паре с Анастасией Мишиной в субботу выступал на турнире фигуристов на озере Байкал.
«Саша повредил указательный палец, порезался коньком», — сказал собеседник агентства.
Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире), трехкратными чемпионами России.