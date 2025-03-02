Фигурист Савосин опроверг сообщения о завершении карьеры

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Многократный призер этапов Гран-при России по фигурному катанию Роман Савосин не планирует завершать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что фигурист принял решение завершить карьеру.
«Любопытную информацию прочитал о себе — оказывается, я карьеру завершаю. В ближайшее время это делать не планирую, планов у меня на спорт еще хватает, — сказал Савосин. — В числе ближайших — [турнир шоу-программ] “Русский вызов”. А если я все-таки приму когда-нибудь решение о завершении карьеры, то надеюсь, что это прозвучит от меня, а не под источниками СМИ».
Савосину 25 лет. Он также является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2019 года.