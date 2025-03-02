Стало известно о сроках принятия решения Валиевой по возобновлению карьеры

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.