Медведева об олимпийском отборе: «Первый номер — Гуменник, второй — Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку»

— Кто должен ехать на Олимпиаду?
— Первый номер — это Петя Гуменник. Второй — Влад Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку. Как говорится, дорогу молодым, хоть и не люблю это выражение.
Марк говорил, что собирается кататься, если не получит возможность отобраться на эту Олимпиаду. Постарается на другую. Думаю, у него все получится. Отбор только осенью (квалификационный турнир в Пекине — Спортс«“), мы сейчас обсуждаем тут, а потом он обидится, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
По информации «Матч ТВ» в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на олимпийский отбор вошли Гуменник и Евгений Семененко. Кто из них указан основным, а кто запасным — не уточняется.