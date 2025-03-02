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Медведева об олимпийском отборе: «Первый номер — Гуменник, второй — Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку»

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе — по одному участнику/дуэту в каждом виде (а также по одному запасному).

Источник: Спортс"

— Кто должен ехать на Олимпиаду?

— Первый номер — это Петя Гуменник. Второй — Влад Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку. Как говорится, дорогу молодым, хоть и не люблю это выражение.

Марк говорил, что собирается кататься, если не получит возможность отобраться на эту Олимпиаду. Постарается на другую. Думаю, у него все получится. Отбор только осенью (квалификационный турнир в Пекине — Спортс«“), мы сейчас обсуждаем тут, а потом он обидится, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

По информации «Матч ТВ» в заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на олимпийский отбор вошли Гуменник и Евгений Семененко. Кто из них указан основным, а кто запасным — не уточняется.