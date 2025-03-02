Медведева об олимпийском отборе: «Первый номер — Гуменник, второй — Дикиджи. При всей моей любви к Кондратюку»

Марк говорил, что собирается кататься, если не получит возможность отобраться на эту Олимпиаду. Постарается на другую. Думаю, у него все получится. Отбор только осенью (квалификационный турнир в Пекине — Спортс«“), мы сейчас обсуждаем тут, а потом он обидится, — сказала двукратная чемпионка мира Медведева.