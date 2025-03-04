Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В WADA рассказали, возможны ли для фигуристки Валиевой последствия невозвращения медалей

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вопрос последствий невозврата медалей и призовых российской фигуристкой Камилой Валиевой будет решаться организациями, которые их вручали. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева за нарушение антидопинговых правил лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований является вопросом для этих органов», — сказано в заявлении организации.

Медаль чемпионата Европы Валиевой вручал Международный союз конькобежцев (ISU), внутренних соревнований — Федерация фигурного катания на коньках России.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение. Дисквалификация 18-летней Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.