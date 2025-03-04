В WADA рассказали, возможны ли для фигуристки Валиевой последствия невозвращения медалей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вопрос последствий невозврата медалей и призовых российской фигуристкой Камилой Валиевой будет решаться организациями, которые их вручали. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиева за нарушение антидопинговых правил лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.
«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований является вопросом для этих органов», — сказано в заявлении организации.
Медаль чемпионата Европы Валиевой вручал Международный союз конькобежцев (ISU), внутренних соревнований — Федерация фигурного катания на коньках России.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение. Дисквалификация 18-летней Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.