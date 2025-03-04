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Загитова снялась на льду Байкала в шапке-ушанке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фотографии, сделанные на Байкале. Галерея доступна в ее канале в Telegram.

Фигуристка позировала на льду озера в коньках, коричневом комбинезоне и белой шапке-ушанке. Она не стала оставлять подпись к снимкам.

Ранее Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. По ее словам, она отказалась от друзей и еды.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.