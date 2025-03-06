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Иосиф Пригожин о музыкальной карьере Загитовой и Трусовой: «Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова выступала вместе с певицей Zivert, серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова (Игнатова) записала два трека.

Источник: Спортс"

— Какой совет вы бы дали Загитовой и Игнатовой как начинающим артистам?

— Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером, — сказал Пригожин.

Обе фигуристки добились главных успехов, тренируясь у Этери Тутберидзе.