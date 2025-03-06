Иосиф Пригожин о музыкальной карьере Загитовой и Трусовой: «Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером»

— Какой совет вы бы дали Загитовой и Игнатовой как начинающим артистам?
— Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером, — сказал Пригожин.
Обе фигуристки добились главных успехов, тренируясь у Этери Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова выступала вместе с певицей Zivert, серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова (Игнатова) записала два трека.
— Какой совет вы бы дали Загитовой и Игнатовой как начинающим артистам?
— Им повезло с тренером, пусть повезет с продюсером, — сказал Пригожин.
Обе фигуристки добились главных успехов, тренируясь у Этери Тутберидзе.