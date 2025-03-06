Песков считает Роднину великой спортсменкой и примером для молодежи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ирина Роднина — великая российская спортсменка, и ее биография может служить примером для подрастающего поколения. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге вышедший на экраны фильм-биографию фигуристки.
«Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка, — считает Песков. — Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране. Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства».
Фильм «Роднина» режиссера Константина Статского снят по мотивам автобиографической книги Родниной «Слеза чемпионки» и вышел на экраны сегодня. Художественная интерпретация биографии фигуристки рассказывает об основных моментах ее спортивной жизни: от первых тренировок и дебюта на чемпионате Европы 1969 года до последнего турнира в ее беспроигрышной карьере длиной в 11 лет — Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде.