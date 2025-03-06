Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков считает Роднину великой спортсменкой и примером для молодежи

Это «великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка», отметил представитель Кремля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ирина Роднина — великая российская спортсменка, и ее биография может служить примером для подрастающего поколения. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге вышедший на экраны фильм-биографию фигуристки.

«Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка, — считает Песков. — Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране. Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства».

Фильм «Роднина» режиссера Константина Статского снят по мотивам автобиографической книги Родниной «Слеза чемпионки» и вышел на экраны сегодня. Художественная интерпретация биографии фигуристки рассказывает об основных моментах ее спортивной жизни: от первых тренировок и дебюта на чемпионате Европы 1969 года до последнего турнира в ее беспроигрышной карьере длиной в 11 лет — Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде.