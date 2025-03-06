Песков считает Роднину великой спортсменкой и примером для молодежи

«Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка, — считает Песков. — Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры — это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране. Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства».