Роднина о словах Медведевой про Новогорск: «Сборы никогда не могут быть удовольствием. Это тяжелая работа, это не санаторий»

Во-вторых, если у нас были сборы, то они были по неделям, а они же там сидят всю жизнь. Поэтому я ничего не могу прокомментировать или сказать. Слова Медведевой связаны с тяжестью спортивной жизни? Я не знаю, я не гадаю на кофейной гуще, комментировать чужие выражения я не собираюсь. Обращайтесь тогда сами к Медведевой и она вам разъяснит свою позицию", — рассказала Роднина.