Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о словах Медведевой про Новогорск: «Сборы никогда не могут быть удовольствием. Это тяжелая работа, это не санаторий»

Медведева назвала сборы «адом адовым».

Источник: Спортс"

"Я там никогда не тренировалась, поэтому ничего не могу сказать и комментировать. Какое у меня отношение в целом к сборам фигуристов? Было ли это в удовольствие или больше похоже на тюрьму? Сборы никогда не могут быть удовольствием. О чем говорите? Это тяжелая работа, это не санаторий. Это раз.

Во-вторых, если у нас были сборы, то они были по неделям, а они же там сидят всю жизнь. Поэтому я ничего не могу прокомментировать или сказать. Слова Медведевой связаны с тяжестью спортивной жизни? Я не знаю, я не гадаю на кофейной гуще, комментировать чужие выражения я не собираюсь. Обращайтесь тогда сами к Медведевой и она вам разъяснит свою позицию", — рассказала Роднина.