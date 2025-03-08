Алексей Мишин: «Туктамышева справляется с тренерством, Плющенко тоже. В них есть желание сделать из спортсмена чемпиона»

— Не всем дано быть тренером, им нужно родиться: первое, нужно чтобы у тренера были знания, а второе — чтобы у будущего тренера было желание влезть внутрь спортсмена. Не просто смотреть из-за борта, как он развивается, совершенствуется, а надо прессинговать, тогда можно получить толк.