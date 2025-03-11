Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости проекта, говорить о спонсоре рано»

"Алина (Загитова) регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии.
Сейчас мы определяем стоимость объекта, а также обсудили некоторые детали общего дизайна и материалов.
Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано.
Алине проект нравится, и мы определяемся с названием.
Алина начала общение с тренерами — это ее зона ответственности. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как финальных договоренностей пока нет, но процесс идет", — сказал Владимир Леонов.
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.