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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости проекта, говорить о спонсоре рано»

Школу олимпийской чемпионки по фигурному катанию планируют построить в Казани.
Источник: Спортс"

"Алина (Загитова) регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии.

Сейчас мы определяем стоимость объекта, а также обсудили некоторые детали общего дизайна и материалов.

Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано.

Алине проект нравится, и мы определяемся с названием.

Алина начала общение с тренерами — это ее зона ответственности. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как финальных договоренностей пока нет, но процесс идет", — сказал Владимир Леонов.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.