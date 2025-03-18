Евгения Медведева признана самой стильной спортсменкой в рамках премии FashionTV

"Как представительнице спорта, особенно такого красивого, как фигурное катание, мне вдвойне и втройне приятно, что вот эта премия у меня сейчас в руках. Поскольку фигурное катание это не просто про спорт, это про искусство. Искусство — это красота, а стиль, собственно, рождает красоту.