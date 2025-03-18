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Евгения Медведева признана самой стильной спортсменкой в рамках премии FashionTV

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева признана самой стильной спортсменкой.

Награждение прошло 17 марта в рамках премии российской версии FashionTV «100 самых стильных 2025».

Видео с церемонии опубликовано в фан-группе фигуристки.

"Как представительнице спорта, особенно такого красивого, как фигурное катание, мне вдвойне и втройне приятно, что вот эта премия у меня сейчас в руках. Поскольку фигурное катание это не просто про спорт, это про искусство. Искусство — это красота, а стиль, собственно, рождает красоту.

И хочу, чтобы, наверное, все помнили, что стиль — это не про одежду, это про то, что у нас внутри", — сказала Медведева.