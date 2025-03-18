Евгения Медведева признана самой стильной спортсменкой в рамках премии FashionTV

Награждение прошло 17 марта в рамках премии российской версии FashionTV «100 самых стильных 2025».
Видео с церемонии опубликовано в фан-группе фигуристки.
"Как представительнице спорта, особенно такого красивого, как фигурное катание, мне вдвойне и втройне приятно, что вот эта премия у меня сейчас в руках. Поскольку фигурное катание это не просто про спорт, это про искусство. Искусство — это красота, а стиль, собственно, рождает красоту.
И хочу, чтобы, наверное, все помнили, что стиль — это не про одежду, это про то, что у нас внутри", — сказала Медведева.