Медаль фигуристки Загитовой открыли на аллее славы курорта «Роза Хутор» в Сочи

«Как мы знаем, без прошлого не бывает будущего. И мне очень приятно, что мою победу и мой вклад в олимпийское развитие помнят. Вдвойне приятно, что в этот день шесть лет назад я выиграла недостающую свою медаль на чемпионате мира и завоевала, так сказать, “Большой шлем” в фигурном катании — все титулы в мировом одиночном фигурном катании. Хочу сказать огромное спасибо организаторам и всем людям, которые сегодня пришли разделить со мной этот момент радости», — сказала Загитова в ходе церемонии открытия.