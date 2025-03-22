Медаль фигуристки Загитовой открыли на аллее славы курорта «Роза Хутор» в Сочи

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Медаль олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой открыли на спортивной аллее славы горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.
Ровно шесть лет назад Загитова выиграла чемпионат мира, став единственной в истории РФ фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
В Сочи работают три горнолыжных курорта «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. На «Розе Хутор» были разыграны первые комплекты олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских наград. В память об этом на курорте создали спортивную аллею славы, где установлено 27 персональных медалей российских олимпийцев. Медаль Загитовой стала 28-й.
«Как мы знаем, без прошлого не бывает будущего. И мне очень приятно, что мою победу и мой вклад в олимпийское развитие помнят. Вдвойне приятно, что в этот день шесть лет назад я выиграла недостающую свою медаль на чемпионате мира и завоевала, так сказать, “Большой шлем” в фигурном катании — все титулы в мировом одиночном фигурном катании. Хочу сказать огромное спасибо организаторам и всем людям, которые сегодня пришли разделить со мной этот момент радости», — сказала Загитова в ходе церемонии открытия.
Загитова выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.