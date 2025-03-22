Загитова рассказала, что ее новое шоу «Ассоль» разрабатывается более полугода

Фигуристка объяснила, с чем связан выбор названия для рок-мюзикла. «Вы же знаете, когда проходят “Алые паруса” в Санкт-Петербурге? В этом году — 28 июня. Хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили эти “Алые паруса”. Поэтому мы назвали наш проект “Ассоль”, — отметила Загитова.