Загитова рассказала, что ее новое шоу «Ассоль» разрабатывается более полугода

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Новое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой — рок-мюзикл «Ассоль» — разрабатывается уже более полугода. Об этом Загитова сообщила журналистам на церемонии открытия своей памятной медали на аллее славы курорта «Роза Хутор» в Сочи.
«Мы совместно с командой в самом начале зарождения моего первого проекта “Хранители времени” продумывали следующий. И вместе пришли к такому решению (поставить шоу по произведению Александра Грина “Алые паруса” — прим. ТАСС). Мы еще готовим [шоу]. Уже более полугода разрабатываем, сейчас на стадии синопсиса находимся», — сказала Загитова.
Фигуристка объяснила, с чем связан выбор названия для рок-мюзикла. «Вы же знаете, когда проходят “Алые паруса” в Санкт-Петербурге? В этом году — 28 июня. Хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили эти “Алые паруса”. Поэтому мы назвали наш проект “Ассоль”, — отметила Загитова.
Загитова в прошлом году в Казани успешно выпустила шоу «Хранители времени». Оно стало самым масштабным мероприятием Татарстана 2024 года.
Шоу «Ассоль» будет идти в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27, 28 и 29 июня. В нем также примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер международных и российских соревнований Артур Гачинский.
Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.