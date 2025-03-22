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Загитова о шоу «Ассоль»: «Разрабатываем уже более полугода, сейчас находимся на стадии синопсиса»

Ранее олимпийская чемпионка объявила, что рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня.

Источник: Sports.Ru

«Мы совместно с командой в самом начале зарождения моего первого проекта “Хранители времени” продумывали следующий. И вместе пришли к такому решению (поставить шоу по произведению Александра Грина “Алые паруса”). Мы еще готовим [шоу]. Уже более полугода разрабатываем, сейчас на стадии синопсиса находимся», — сказала Загитова.

Фигуристка объяснила, с чем связан выбор названия для рок-мюзикла.

«Вы же знаете, когда проходят “Алые паруса” в Санкт-Петербурге? В этом году — 28 июня. Хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили эти “Алые паруса”. Поэтому мы назвали наш проект “Ассоль”, — отметила она.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.