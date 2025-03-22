Загитова о шоу «Ассоль»: «Разрабатываем уже более полугода, сейчас находимся на стадии синопсиса»

«Мы совместно с командой в самом начале зарождения моего первого проекта “Хранители времени” продумывали следующий. И вместе пришли к такому решению (поставить шоу по произведению Александра Грина “Алые паруса”). Мы еще готовим [шоу]. Уже более полугода разрабатываем, сейчас на стадии синопсиса находимся», — сказала Загитова.