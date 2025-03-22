Медаль в честь Алины Загитовой открыли на Аллее славы курорта «Роза Хутор» в Сочи

"Как мы знаем, без прошлого не бывает будущего. И мне очень приятно, что мою победу и мой вклад в олимпийское развитие помнят.
Вдвойне приятно, что в этот день шесть лет назад я выиграла недостающую свою медаль на чемпионате мира и завоевала, так сказать, «Большой шлем» в фигурном катании — все титулы в мировом одиночном фигурном катании.
Хочу сказать огромное спасибо организаторам и всем людям, которые сегодня пришли разделить со мной этот момент радости", — сказала фигуристка в ходе церемонии.
Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы, победительница Финала Гран-при.