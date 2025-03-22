Тарасова об открытии медали в честь Загитовой: «У нас есть и более заслуженные чемпионы. Спортсмены, которые побеждали десятилетиями, а не короткое время»

"Я очень рада, что на Аллее славы появилась медаль Загитовой. Быть на Аллее славы очень приятно. Но у нас есть и другие, более заслуженные, чемпионы и именно чемпионы Игр в Сочи.
В основном на этой Аллее славы отмечены те спортсмены, которые много лет были чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр, которые побеждали в спорте десятилетиями, а не короткое время", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.
Татьяна Тарасова: «Будет ли весь мир помнить Загитову? Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Нет, конечно».