Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова об открытии медали в честь Загитовой: «У нас есть и более заслуженные чемпионы. Спортсмены, которые побеждали десятилетиями, а не короткое время»

Церемония открытия медали в честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой прошла сегодня на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Там установлены 27 персональных медалей российских олимпийцев, медаль Загитовой стала 28-й.
Источник: Спортс"

"Я очень рада, что на Аллее славы появилась медаль Загитовой. Быть на Аллее славы очень приятно. Но у нас есть и другие, более заслуженные, чемпионы и именно чемпионы Игр в Сочи.

В основном на этой Аллее славы отмечены те спортсмены, которые много лет были чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр, которые побеждали в спорте десятилетиями, а не короткое время", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.

Татьяна Тарасова: «Будет ли весь мир помнить Загитову? Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Нет, конечно».