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Супруги Игнатовы рассказали своим номером на «Русском вызове» об ожидании ребенка

Фигуристы Александра и Макар Игнатовы представили совместный номер под песню «Что такое счастье».

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Супруги Александра и Макар Игнатовы представили публике Санкт-Петербурга новый совместный номер под песню «Что такое счастье», которым рассказали об ожидании ребенка.

В начале номера Трусова каталась в просторной накидке, а затем скинула ее, показав публике округлившийся живот. В конце номера на большом экране был продемонстрирован малыш на видео с УЗИ.

На вопрос ведущего шоу Алексея Ягудина, кто будет у пары, Трусова рассказала: «Конечно, тайна, у нас будет гендер-пати».

На вопрос, будет ли будущее малыша связано с фигурным катанием, она сообщила: «Мы надеемся, нет».