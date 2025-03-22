Супруги Игнатовы рассказали своим номером на «Русском вызове» об ожидании ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Супруги Александра и Макар Игнатовы представили публике Санкт-Петербурга новый совместный номер под песню «Что такое счастье», которым рассказали об ожидании ребенка.
В начале номера Трусова каталась в просторной накидке, а затем скинула ее, показав публике округлившийся живот. В конце номера на большом экране был продемонстрирован малыш на видео с УЗИ.
На вопрос ведущего шоу Алексея Ягудина, кто будет у пары, Трусова рассказала: «Конечно, тайна, у нас будет гендер-пати».
На вопрос, будет ли будущее малыша связано с фигурным катанием, она сообщила: «Мы надеемся, нет».