Алиса Лью: «Было бы мне интереснее соревноваться, если бы на чемпионате мира выступали русские? Чем больше народу, тем веселее»

"Было бы мне интереснее соревноваться, если бы тут на чемпионате мира выступали русские фигуристки? Не знаю, может быть. Я вообще считаю, что чем больше народу выступает на соревнованиях, тем веселее.
Мне вообще все нравится в том, как сложилась моя жизнь сейчас. Обожаю тренировки, при этом стараюсь не делать это каждый день. Обожаю тренировки на турнирах — потому что это правда настоящее веселье. Обожаю соревноваться, потому что поверьте — это самые крутые ощущения«, — приводит слова Лью корреспондент Спортс»" Майя Багрянцева.