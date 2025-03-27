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Алиса Лью: «Было бы мне интереснее соревноваться, если бы на чемпионате мира выступали русские? Чем больше народу, тем веселее»

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025 проходит в Бостоне. Американка Лью лидирует после короткой программы.

Источник: Спортс"

"Было бы мне интереснее соревноваться, если бы тут на чемпионате мира выступали русские фигуристки? Не знаю, может быть. Я вообще считаю, что чем больше народу выступает на соревнованиях, тем веселее.

Мне вообще все нравится в том, как сложилась моя жизнь сейчас. Обожаю тренировки, при этом стараюсь не делать это каждый день. Обожаю тренировки на турнирах — потому что это правда настоящее веселье. Обожаю соревноваться, потому что поверьте — это самые крутые ощущения«, — приводит слова Лью корреспондент Спортс»" Майя Багрянцева.