Алиса Лью: «Было бы мне интереснее соревноваться, если бы на чемпионате мира выступали русские? Чем больше народу, тем веселее»

Мне вообще все нравится в том, как сложилась моя жизнь сейчас. Обожаю тренировки, при этом стараюсь не делать это каждый день. Обожаю тренировки на турнирах — потому что это правда настоящее веселье. Обожаю соревноваться, потому что поверьте — это самые крутые ощущения«, — приводит слова Лью корреспондент Спортс»" Майя Багрянцева.