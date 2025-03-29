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Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри выступят с произвольными танцами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025.

Источник: Спортс"

Бостон, США.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 20:30 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).

2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

3. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

4. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

Вторая разминка.

6. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

Третья разминка.

11. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

12. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

13. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

14. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

15. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

Четвертая разминка.

16. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).

17. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

18. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

19. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

20. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

Положение после ритм-танца.

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 90,18.

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,44.

3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,86.

4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,04.

5. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,77.

6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 81,51.

7. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 77,51.

8. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 77,21.

9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,74.

10. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 74,49.

11. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 73,98.

12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 73,35.

13. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 73,29.

14. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,22.

15. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 72,62.

16. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 72,04.

17. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,98.

18. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 69,84.

19. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 68,95.

20. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 68,09.

Выиграйте толстовку из коллекции Туктамышевой и открытку с ее автографом!