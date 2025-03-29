Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри выступят с произвольными танцами

Бостон, США.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 20:30 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).
2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
3. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
4. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
Вторая разминка.
6. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
8. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
Третья разминка.
11. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
12. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
13. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
14. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
15. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
Четвертая разминка.
16. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).
17. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
18. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
19. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
20. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
Положение после ритм-танца.
1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 90,18.
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,44.
3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,86.
4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 83,04.
5. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,77.
6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 81,51.
7. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 77,51.
8. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 77,21.
9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,74.
10. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 74,49.
11. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 73,98.
12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 73,35.
13. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 73,29.
14. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,22.
15. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 72,62.
16. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 72,04.
17. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,98.
18. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 69,84.
19. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 68,95.
20. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 68,09.
Выиграйте толстовку из коллекции Туктамышевой и открытку с ее автографом!