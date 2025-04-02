Ведущая «Матч ТВ» Юргенсон о критике в адрес Загитовой: «Любят у нас люди осудить и обосрать. Алина может делать с собой все, что захочет»

Потому что пока другие занимались собственным стилем, развлекались и экспериментировали, она пахала носом лед с утра до ночи, чтобы потом не только родные и близкие, а целая СТРАНА могла гордиться ее достижениями и говорить на международной арене, что она «НАША». И на это была потрачена вся сознательная жизнь.