Ведущая «Матч ТВ» Юргенсон о критике в адрес Загитовой: «Любят у нас люди осудить и обосрать. Алина может делать с собой все, что захочет»

"Вот любят у нас люди осудить и обосрать… Дай только повод. Не тот (для кого-то) наряд? Фу! Докопаться до новой прически? Легко! Тем, кому делать нечего.
Молодая, красивая, современная и успешная девчонка! И может делать с собой ВСЕ, что захочет! Все то, что не могла себе позволить, когда это делали все остальные в ее возрасте.
Потому что пока другие занимались собственным стилем, развлекались и экспериментировали, она пахала носом лед с утра до ночи, чтобы потом не только родные и близкие, а целая СТРАНА могла гордиться ее достижениями и говорить на международной арене, что она «НАША». И на это была потрачена вся сознательная жизнь.
Крошка моя, живи и проживай все, что должна! Ты прекрасна от глубины души до кончиков ресниц. Обнимаю ? «, — написала ведущая новостей на “Матч ТВ”, “ТВ-3” и НТВ Маргарита Юргенсон.
Загитова после смены прически: «Я благодарна за обратную связь. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы».