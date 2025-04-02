Депутат Журова о штрафах Кокорина на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД: «У Загитовой тоже было много. Надо разобраться, бывает, что ездят брат, сват, кто-то еще, а все штрафы на человека»

"Прежде чем делать выводы, в этой ситуации надо разобраться, потому что есть множество факторов.
Во-первых, непонятно, сам он был за рулем или водитель. Может быть и так, что на машине гоняют другие люди, а штрафы приходят Кокорину. Во-вторых, из этой суммы необходимо исключить неправильную парковку.
Вспомним, что у [Алины] Загитовой тоже было много штрафов. Бывает так, что люди действительно торопятся на мероприятия, припарковались, где нельзя, не успели заплатить — и уже штраф 5 тысяч. Несколько раз так нарушил — и вот накапала приличная сумма. Я себе подобное позволить не могу, лучше я заплачу 300 рублей за час, чем потом выплачивать штраф. Но, видимо, для кого-то это допустимо.
Бывает и так, что в семье может быть несколько машин, которые записаны на одного человека. Ездят брат, сват, кто-то еще, а все штрафы на человека. Поэтому надо разделять, за что именно штрафы. Если это серьезное превышение скорости — двойная сплошная, светофор, — это совсем другая история", — сказала депутат Госдумы Журова.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова нарушила ПДД 197 раз в 2024 году. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.