Депутат Журова о штрафах Кокорина на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД: «У Загитовой тоже было много. Надо разобраться, бывает, что ездят брат, сват, кто-то еще, а все штрафы на человека»

Вспомним, что у [Алины] Загитовой тоже было много штрафов. Бывает так, что люди действительно торопятся на мероприятия, припарковались, где нельзя, не успели заплатить — и уже штраф 5 тысяч. Несколько раз так нарушил — и вот накапала приличная сумма. Я себе подобное позволить не могу, лучше я заплачу 300 рублей за час, чем потом выплачивать штраф. Но, видимо, для кого-то это допустимо.