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Татьяна Тарасова: «Ледовое шоу, чтобы выжить на рынке, должно быть новаторским. Может быть, Загитовой придумают что-то, что будет отличаться от Авербуха, Навки»

Олимпийская чемпионка в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль».

Источник: Спортс"

— Загитова анонсировала свое ледовое шоу. Вы сказали, что это здорово, но у нас уже многовато их, и вопрос в том, кто выживет.

— Много шоу. Что это будет за шоу? Может, ей что-то придумают, что будет отличаться от шоу Авербуха, Тани Навки.

— Каким должно быть ледовое шоу, чтобы выжить сегодня на рынке?

— Оно должно быть новаторским, там что-то должно быть придумано такое, чего мы не видели до этого. И оно должно быть мастерским, безусловно, потому что мастерство еще никто не отменял, — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.