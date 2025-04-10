Тиффани Загорски: «Рада, что Загитова двигается вперед, становится более уверенной в себе и очень красивой женщиной»

— Да, с несколькими моими друзьями, с которыми я общалась очень много лет. За ними слежу в социальных сетях. Но за последний год больше следила за международной обстановкой. С тех пор как начала работать на канале Eurosport, стала следить больше. Также наблюдаю в социальных сетях за Алиной Загитовой и Лизой Туктамышевой, как они в шоу катаются. На них очень приятно смотреть.
— Ты давно общаешься с Алиной. Сейчас она активно развивается в сфере медиа, также делала собственное шоу. Но на нее идет поток негатива в России. Как ты думаешь почему? И что бы ты могла ответить ее хейтерам?
— Из-за того что время идет, а мы не видим друг друга, близкого общения у нас больше нет. Но я рада, что Алина двигается вперед, становится более уверенной в себе и очень красивой женщиной. Даже могу сказать, что уже прямо женщиной! Так что я очень рада за нее.
По поводу хейтеров… Конечно, когда мы делаем что-то новое, это очень тяжело. Особенно когда мы молодые и постоянно находимся на глазах у медиа. Конечно, все будут обсуждать, что, как и почему мы делаем. Когда человек становится известным, у него будут как хорошие, так и плохие отзывы.
У всех есть право на свое мнение. Самое главное, что у Алины хорошее окружение, которое просто дает ей советы. И она чувствует себя прекрасно. И здорово, что она не слушает, а делает то, что считает правильным. Можно что-то принять во внимание, но при этом не слишком близко к сердцу, — сказала Загорски, выступавшая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро.