Тиффани Загорски: «Рада, что Загитова двигается вперед, становится более уверенной в себе и очень красивой женщиной»

У всех есть право на свое мнение. Самое главное, что у Алины хорошее окружение, которое просто дает ей советы. И она чувствует себя прекрасно. И здорово, что она не слушает, а делает то, что считает правильным. Можно что-то принять во внимание, но при этом не слишком близко к сердцу, — сказала Загорски, выступавшая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро.