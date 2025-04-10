Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ягудин об Овечкине: «Говорят, слова “легенда” и “великий” нужно реже употреблять, но сейчас тот случай, когда можно сказать — перед нами легенда с рекордом»

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Что чувствовал, когда видел, что творится история на наших глазах?

— Можно абстрагироваться от эмоций и выделить ключевые слова, которые сегодня звучали — это семейная поддержка. И главное абстрагироваться от давления и продолжать делать свою работу.

Классная фраза, которую я всегда использую: Надо быть проще — и люди к тебе потянутся. Мне подсказывают часто, что слова «легенда» и «великий» нужно стараться реже употреблять.

— Леша, нам можно!

— Но сейчас тот самый случай, когда можно сказать, что перед нами легенда с рекордом, — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире «Пусть говорят».

Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга.