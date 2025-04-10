Ягудин об Овечкине: «Говорят, слова “легенда” и “великий” нужно реже употреблять, но сейчас тот случай, когда можно сказать — перед нами легенда с рекордом»

— Что чувствовал, когда видел, что творится история на наших глазах?
— Можно абстрагироваться от эмоций и выделить ключевые слова, которые сегодня звучали — это семейная поддержка. И главное абстрагироваться от давления и продолжать делать свою работу.
Классная фраза, которую я всегда использую: Надо быть проще — и люди к тебе потянутся. Мне подсказывают часто, что слова «легенда» и «великий» нужно стараться реже употреблять.
— Леша, нам можно!
— Но сейчас тот самый случай, когда можно сказать, что перед нами легенда с рекордом, — сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире «Пусть говорят».
Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга.