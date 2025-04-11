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Глейхенгауз о возвращении Квителашвили в спорт: «Огромное уважение, не представляю, как он это делает. Он уже начал разлагаться просто, ха-ха»

Грузинский фигурист возобновил тренировки ради командного чемпионата мира-2025 (World Team Trophy). Турнир пройдет в Токио с 17 по 20 апреля.
Источник: Спортс"

"Он уже начал разлагаться просто, ха-ха. Ну, он сам сказал: у него уже все полетело, все болит. Я даже не представляю, как он это делает. Ему огромное уважение!

Морис сейчас — это я три года назад. Если бы мне кто-то сказал, что три года назад мне надо было бы прыгать четверные или катать целиком произвольную в Японии, я бы на это не пошел.

Прыжки он уже восстановил, но самое сложное, конечно, это соединить все вместе. Плюс вращения, новые правила, надо все внедрить в программу. Кроме как с богом, честно говоря, я не знаю, как его отправлять на соревнования", — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

Квителашвили возвращается на турниры ради командного ЧМ. На что еще идут сборные для заполнения состава?