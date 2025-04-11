Глейхенгауз о возвращении Квителашвили в спорт: «Огромное уважение, не представляю, как он это делает. Он уже начал разлагаться просто, ха-ха»

"Он уже начал разлагаться просто, ха-ха. Ну, он сам сказал: у него уже все полетело, все болит. Я даже не представляю, как он это делает. Ему огромное уважение!
Морис сейчас — это я три года назад. Если бы мне кто-то сказал, что три года назад мне надо было бы прыгать четверные или катать целиком произвольную в Японии, я бы на это не пошел.
Прыжки он уже восстановил, но самое сложное, конечно, это соединить все вместе. Плюс вращения, новые правила, надо все внедрить в программу. Кроме как с богом, честно говоря, я не знаю, как его отправлять на соревнования", — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
Квителашвили возвращается на турниры ради командного ЧМ. На что еще идут сборные для заполнения состава?