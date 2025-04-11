Даниил Глейхенгауз: «Сейчас ставим не так много программ, раньше было больше. Более штучно подходим к каждой программе»

Я черпаю вдохновение в любом месте, где нахожусь. Стараюсь свободное место проводить с пользой. Смотреть фильмы и сериалы, слушать бесконечно музыку, ходить в театр. Где есть возможность — почерпнуть информацию, я там.
И в момент, когда понимаю, что мне нужно программу новую придумать, я начинаю вспоминать все. И в связи с этими мыслями я начинаю думать, какая музыка к ним подходит. И так постепенно, в течение всего сезона собираются идеи и образы, которые мы уже ставим.
Рекорд по постановке программы — три-четыре часа. Антирекорд — дня три-четыре. С парами иногда ставим по неделе, по две", — сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.