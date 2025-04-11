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Даниил Глейхенгауз: «Получаю огромное удовольствие от совместных номеров и с Загитовой, и с Медведевой»

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз участвует в показательных номерах Алины Загитовой и Евгении Медведевой в ледовом шоу Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс"

"После того, как все прошлые годы мы катали открытие, я сейчас огромное удовольствие получаю от совместных номеров и с Женей, и с Алиной. В прошлые года открытие шло две или три минуты. И человеку, который уже давно закончил со спортом, это тяжело.

Одно дело, когда ты просто ставишь программы или элементы. Ты все равно это все делаешь моментами. А безостановочно кататься по льду — это уже супертяжело.

И когда мы каждый год начинали готовиться к шоу, я за неделю — за две начинал кататься и накатывать открытие. Самое сложное было в прошлом году. Я делал с каждым из спортсменов элемент, который ассоциировался с ними. Мне каждый раз надо было останавливаться, разгоняться, останавливаться, разгоняться. И первые два города я думал, что умру прямо на льду.

С кем мне понравился номер больше — с Женей или с Алиной? Со всеми, у меня неплохо получается перевоплощаться. Я был органичен и в роли дьявола, и в роли охранника", — сказал Глейхенгауз.