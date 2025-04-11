Даниил Глейхенгауз: «Получаю огромное удовольствие от совместных номеров и с Загитовой, и с Медведевой»

И когда мы каждый год начинали готовиться к шоу, я за неделю — за две начинал кататься и накатывать открытие. Самое сложное было в прошлом году. Я делал с каждым из спортсменов элемент, который ассоциировался с ними. Мне каждый раз надо было останавливаться, разгоняться, останавливаться, разгоняться. И первые два города я думал, что умру прямо на льду.